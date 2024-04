Der Bauer Rudolf Bühler berichtete im Nehrener Gasthaus Schwanen aus seinem Leben. Seit dem 14. Jahrhundert - in der nunmehr 20. Generation - arbeitet seine Familie in der Landwirtschaft. Heute gilt der 72-Jährige als Pionier für ländliche Entwicklung.

Von links: Hans-Jürgen Müller (Mitveranstalter der Veranstaltungs-Reihe »Ein Abendessen mit ... «, Rudolf Bühler und Thomas Puchan (Initiator der Veranstaltungsreihe). Foto: Claudia Jochen Von links: Hans-Jürgen Müller (Mitveranstalter der Veranstaltungs-Reihe »Ein Abendessen mit ... «, Rudolf Bühler und Thomas Puchan (Initiator der Veranstaltungsreihe). Foto: Claudia Jochen

