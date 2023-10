Wettsegeln auf dem Baggersee bei ordentlichem Wind

Saisonende: 19 Boote gingen am Sonntag bei der Absegel-Regatta auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee ins Wasser. Foto: Straub

KIRCHENTELLINSFURT. Ordentlicher Wind, angenehme Temperaturen und immer wieder blitzte die Sonne durch die Wolken: 19 Boote gingen auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee bei der Absegel-Regatta ins Wasser und segelten in drei Durchgängen um die Wette. Bisher waren zwei üblich, doch die waren manchmal zu schnell vorbei. Gewertet wurde nach dem Yardstick-System, so dass unterschiedliche Segelboote gegeneinander antreten konnten und am Ende dennoch eine gerechte Rangordnung erzielt wurde. Zur Absegel-Regatta der Seglergemeinschaft Kirchentellinsfurt mussten die 25 Leute auf den Booten immer wieder auf drehenden Wind reagieren. Auch Angler und Standup-Paddler waren zu sehen. Gewinner wurde Arnim Höchst auf seinem Laser, den Jugendpokal und zweiten Platz belegte Nicolai Scott auf einer RS Aero. Gesegelt wurde auf dem Epple-Baggersee seit März, nun geht die diesjährige Saison zu Ende.