Weiter Busse statt Stadtbahn auf der Neckarbrücke: Das Bauwerk hätte abgerissen und durch eine stabilere Konstruktion ersetzt werden müssen. Auch das war für die Tübinger Bürger ein wichtiges Argument, um die Innenstadtstrecke abzulehnen. ARCHIVFOTO: NIETHAMMER Foto: Markus Niethammer Weiter Busse statt Stadtbahn auf der Neckarbrücke: Das Bauwerk hätte abgerissen und durch eine stabilere Konstruktion ersetzt werden müssen. Auch das war für die Tübinger Bürger ein wichtiges Argument, um die Innenstadtstrecke abzulehnen. ARCHIVFOTO: NIETHAMMER Foto: Markus Niethammer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.