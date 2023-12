Weihnachtsbaum aus dem Ofterdinger Wald selbst aussuchen und umsägen

So sah die Aktion 2022 aus: Das schmückt das Heim und ist sozusagen bio: Viele Familien zogen in Ofterdingen in den Wald und brachten ein Nadelgewächs nach Hause.

OFTERDINGEN. Ein Baum aus dem heimischen Wald: Nachdem die Verjüngung auf den Sturmflächen im Ofterdinger Wald weiter für schöne Fichten und Tannen sorgt, bietet das Forstrevier Steinlach-Wiesaz gemeinsam mit dem Jugendhaus-Team und der Jugendfeuerwehr einen solchen Verkauf an. Die Interessenten können nach einer Einweisung ihren Christbaum selber aussuchen und umsägen.

Entnommen werden dabei nur Bäume, die im Laufe der nächsten Jahre bei der Waldpflege für andere Bäume weichen müssen. Die Forstleute weisen vorsichtshalber darauf hin, dass die Fichten und Weißtannen im rauen Klima des Rammerts gewachsen sind. »Mit der Fülle und Pracht einer gezüchteten Nordmanntanne können sie nicht annähernd mithalten.« Die Ofterdinger Gewächse sind eher filigran und stachelig. Zudem fallen die Nadeln bei einer Fichte im warmen Wohnzimmer schneller ab, sagen die Forstleute.

Der Erlös der Aktion kommt wie in den vergangenen Jahren dem Jugendhaus und der Jugendfeuerwehr Ofterdingen zugute. Interessenten kommen am Samstag, 17. Dezember, in den Hardtwald (an der Landstraße nach Dettingen). Geparkt wird am Waldparkplatz Hardtsee. Damit es keinen Stau auf den Waldwegen gibt, läuft die Aktion von 9.30 bis 15 Uhr. (eg)