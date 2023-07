Boris Palmer hat sich nach seiner mehrwöchigen Auszeit am Arbeitsplatz zurückgemeldet. Mit gemischten Gefühlen blicken Kommunalpolitiker in Tübingen auf den »neuen Palmer«.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Foto: Jan-Philipp Strobel/DPA Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Foto: Jan-Philipp Strobel/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.