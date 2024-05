Aktuell Erholung

Was die Badeseen in der Region zu bieten haben

Kaum etwas ist an einem heißen Tag erfrischender, als ein kühles Bad in einem idyllischen See. Was den Ausflug an die heimischen Gewässer noch verschönert: ein kaltes Getränk vom Kiosk oder eine Portion Pommes im Biergarten. Doch das gibt's nicht überall: Der GEA verrät, wo in der Nähe für Leib und Seele gesorgt ist - und vor welchen Besuchen man zu Hause nochmal schnell aufs Klo gehen sollte.