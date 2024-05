100 Kilometer, 24 Stunden, zu Fuß: Extremwandern ist Trendsport. Irgendwo in Deutschland findet immer eine Tour statt, und die Fangemeinde reist hinterher. Muskelkater, Wadenkrämpfe und Fußblasen inklusive. Wie überleben Menschen den Gewaltmarsch? Und vor allem: Warum tun sie sich die Strapazen an? Eine Tübingerin ist mitgelaufen. »Stuttgart war mein krassestes Erlebnis«, sagt sie. »Jetzt weiß ich, dass ich alles schaffen kann.«

Maren Krumm (links) auf dem Annapurna in Nepal. Foto: Krumm Maren Krumm (links) auf dem Annapurna in Nepal. Foto: Krumm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.