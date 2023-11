Die Künstlerin Marieluise Bantel stellt in der Tonnenhalle in Mössingen eigene Ölgemälde aus. Die Ideen stammen von Textilstoffen.

An der Wand hängen die Gemälde von Marieluise Bantel und auf einem Tisch liegen passende Vorhangsstoffe der ehemaligen Pausa-Textilfabrik Foto: kug An der Wand hängen die Gemälde von Marieluise Bantel und auf einem Tisch liegen passende Vorhangsstoffe der ehemaligen Pausa-Textilfabrik Foto: kug

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.