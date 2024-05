Vier Tage voller Fußball und Feiern

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-MÄHRINGEN. Von Christi Himmelfahrt bis Sonntag richtete der TSV Mähringen eine Sportwoche mit Festzeltbetrieb aus. Es gab Rote, Currywurst, kühle Getränke und ein großes Buffet selbst gebackener Kuchen. Das Wetter spielte mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen mit, die Besucher strömten zu Tausenden. Zuweilen waren auch die Parkplätze gegenüber vom Sportgelände alle belegt. »Besonders am Vatertag ist es sehr gut gelaufen«, sagte Vereinsvorsitzender Paul Bailer.

60 Helfer im Einsatz

An den vier Festtagen waren 60 Helfer im Einsatz. Das erforderte bereits Wochen vorher gute Organisation. Es gelang »gerade noch«, die Schichten zu besetzen, allerdings waren einige Leute fast täglich im Einsatz.

Immer wieder griffen Besucher und Kinder selbst zum Ball und kickten locker am Rand der Spielfelder. Für das Neun-Meter-Turnier am Freitag musste Bailer sogar einigen Interessierten absagen: 20 Mannschaften nahmen insgesamt beim launigen Schießen auf die kleinen Tore teil. Abends füllte Volksmusiker Simon Wild das Zelt und sorgte mit seiner steirischen Harmonika für Stimmung. Nach Spielen von Jugendlichen und Erwachsenen am Samstag begann der Sonntag mit einem Gottesdienst mit Posaunenchor im Zelt. »Da war jeder Platz belegt«, so Bailer.

Die Predigt hielt mit Manuel Bühler ein ehemaliger Fußballprofi. Er war lange nur auf seine sportliche Karriere fokussiert. Als diese wegbrach, half ihm der Glaube, wieder Tritt zu fassen. »Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren«, zitierte er das Matthäus-Evangelium. (stb)