Verzögerung beim Glasfaserausbau in Gomaringen

GOMARINGEN. Der Zeitplan beim Glasfaser-Ausbau hat sich auch in Gomaringen etwas verschoben. Beschwerden wie in Mössingen gibt es allerdings nicht, sagte Bürgermeister Steffen Heß auf Nachfrage. Die Tiefbauarbeiten starteten im Juli 2023. Bisher sind sie zu mehr als der Hälfte in Gomaringen und Stockach abgeschlossen. Dominion Deutschland GmbH, Baupartner von Deutsche Glasfaser, plant die Arbeiten bis Mitte 2025 vollständig fertigzustellen.

Aufgrund der Wetterlage komme es aktuell zu Verzögerungen im Tiefbau und bei den Asphaltierungsarbeiten, teilt die Deutsche Glasfaser mit. Geplant ist, die Arbeiten im 2. Quartal 2024 fortzuführen.

Ziegelgrubenstraße hinkt noch hinterher

In einzelnen Fällen, beispielsweise der Ziegelgrubenstraße, sind noch keine Glasfasern in die Leerrohre eingeblasen, oder noch keine Leerrohre verlegt worden. Die Fertigstellung der Kundenanschlüsse erfolge in einem Zuge mit den Kundenaktivierungen, sobald im jeweiligen Ort die PoP-Aktivierung erfolgt ist, so das Unternehmen. Die aktuelle Priorität der Baukolonnen liege in der Inbetriebnahme der PoPs (zentrale Glasfaserverteilstationen), damit die Kundenaktivierungen ganzheitlich abgeschlossen werden können.

Fragen zum Bau oder den Hausbegehungen beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline. Kontaktaufnahme ist aber auch per Mail möglich. Infos gibt es ebenfalls im Servicepunkt in Nehren, Reutlinger Straße 15. Besetzt ist er jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 12.30 bis15 Uhr. (eg)

02861 89060940 info@deutsche-glasfaser.de