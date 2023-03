Das Fahrzeug hinter Kreisbrandmeister Marco Buess, Sven Laichinger (Kommandant der Dußlinger Feuerwehr) und Dußlingens Bürgermeister Thomas Hölsch ersetzte das noch recht neue Fahrzeug, das im Juni 2021 während des Starkregen-Einsatzes im Dußlinger Tunnel verschrottet werden musste. FOTO: STURM Das Fahrzeug hinter Kreisbrandmeister Marco Buess, Sven Laichinger (Kommandant der Dußlinger Feuerwehr) und Dußlingens Bürgermeister Thomas Hölsch ersetzte das noch recht neue Fahrzeug, das im Juni 2021 während des Starkregen-Einsatzes im Dußlinger Tunnel verschrottet werden musste. FOTO: STURM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.