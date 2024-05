Seit etwa zwei Wochen ist der Tübinger Solarpark »Traufwiesen« an der Bundesstraße B 27 in Betrieb. Für die nun größte Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Region suchten die Stadt Tübingen und deren Stadtwerke nach weiteren Nutzungsmöglichkeiten und schrieben einen Wettbewerb aus. Den gewann die Kleinblatt GmbH aus Stuttgart mit ihrer Idee, unter den Solarpaneelen ein Testgelände für Pilzzucht einzurichten.

Felicitas von Ow-Eachendorf und Federico Erpenbach von der Kleinblatt GmbH vor den Paneelen des Solarparks Traufwiesen - darunter befindet sich die Pilzucht des Unternehmens aus Stuttgart. Foto: Michael Sturm Felicitas von Ow-Eachendorf und Federico Erpenbach von der Kleinblatt GmbH vor den Paneelen des Solarparks Traufwiesen - darunter befindet sich die Pilzucht des Unternehmens aus Stuttgart. Foto: Michael Sturm

