Letzte Aufräumarbeiten: Zum Jahresende hat die Kaufmännische Direktorin Gabriele Sonntag ihr Büro im Geissweg 3 verlassen. Nachfolgerin Daniela Harsch übernimmt. Der Leitende Ärztliche Direktor ist seit 2012 im Neubau oben auf dem Schnarrenberg, der Geschäftsbereich Finanzen blieb im Tal. FOTO: KREIBICH Letzte Aufräumarbeiten: Zum Jahresende hat die Kaufmännische Direktorin Gabriele Sonntag ihr Büro im Geissweg 3 verlassen. Nachfolgerin Daniela Harsch übernimmt. Der Leitende Ärztliche Direktor ist seit 2012 im Neubau oben auf dem Schnarrenberg, der Geschäftsbereich Finanzen blieb im Tal. FOTO: KREIBICH

