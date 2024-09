Aktuell Medizin

Uniklinik holt Weltkongress Psychosomatik nach Tübingen

Vier Dekaden ist es her, dass der Weltkongress der International College of Psychosomatic Medicine (ICPM) in Deutschland abgehalten wurde. Nun ist er zum ersten Mal in Tübingen - unter der Präsidentschaft von Stephan Zipfel, Ärztlicher Direktor der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Tübingen. Der Fachmann für Essstörungen warnt vor einer bedenklichen Entwicklung.