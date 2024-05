Tourismus im Kreis Tübingen: Leitfaden für die Region neu aufgelegt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Im vergangenen Jahr konnte der Landkreis Tübingen seine Beliebtheit bei touristischen Gästen wieder deutlich steigern: Mit 453.745 Übernachtungen konnte das bis dato beste Ergebnis verzeichnet werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 11,6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Die Neuauflage eines touristischen Leitfadens unterstützt die Gastgeber darin, die gut ausgebaute Infrastruktur und die Angebote im Rad- und Wanderbereich für sich zu nutzen.

Tipps zur Vermarktung der Highlights in der Region

Der rund 20 Seiten starke Leitfaden, der von der Tourismusförderung des Landkreises in Kooperation mit den Touristikern der Städte Tübingen, Rottenburg und Mössingen jüngst herausgegeben wurde, gibt Tipps zur Vermarktung der touristischen Highlights in der Region. Dazu zählt neben den Museen, Altstädten, Burgen und Schlössern insbesondere das große Angebot an Wander- und Radwegen. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Zertifizierungsmöglichkeiten, wie die AlbCard eingesetzt werden kann, Tipps zur Darstellung im Internet oder der Entwicklung von buchbaren Angeboten.

Ergänzend erhalten die Betriebe Zugang zu einem Partnerbereich auf der Homepage der Tourismusförderung. Dort steht Bild- und Textmaterial bereit, das ganz unkompliziert in die Homepage des eigenen Betriebes integriert werden kann. Zur Vermarktung vor Ort besteht die Möglichkeit, kostenfreie Broschüren zur Auslage zu bestellen. Viele weiterführende Links zu Tourismusverbänden und Partnern ergänzen das Angebot des Leitfadens.

Rad- und Wanderangebote beliebt

Neben den kulturellen Zielen interessieren sich die touristischen Gäste besonders für Rad- und Wanderangebote. Auch hier liegt der Landkreis im Trend: Der Tourismusverband Schwäbische Alb, dem der Landkreis Tübingen angehört, wurde kürzlich im Rahmen der Trekking Awards 2024 auf Platz 2 der beliebtesten Wanderregionen im deutschsprachigen Raum gewählt. Im Landkreis wurden sechs Spazierwanderwege und vier Wanderwege in den vergangenen Jahren durch das Deutsche Wanderinstitut mit dem Siegel »Premiumwege« ausgezeichnet. Der Leitfaden kann der E-Mail angefordert werden. (pm)

tourismus@kreis-tuebingen.de