Der Tennisclub Kusterdingen feiert seinen 50. Geburtstag am Samstag, 11. Mai, mit einer Jubiläumsfeier. Werner Kling und Konrad Zipplies sind von Beginn an Vereinsmitglieder. Was sie über ihren Club erzählen.

Werner Kling (links) und Konrad Zipplies sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Tennis-Team. Foto: Nadine Nowara Werner Kling (links) und Konrad Zipplies sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Tennis-Team. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.