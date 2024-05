Die Tarifverhandlungen zwischen den Angestellten der vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg und den Arbeitgebern gehen in die nächste Runde. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die in diesen Kliniken Angestellten und Auszubildenden mehr Entlastung.

Sie streiten für bessere Bedingungen für Beschäftigte an den Uni-Kliniken im Land (von links): Elli Zimmermann, Marina Schäfer, Lena Mayr (alle UKT), Benjamin Stein und Madeleine Glaser (beide ver.di), sowie Florian Kriegel (UKT). Foto: Michael Sturm Sie streiten für bessere Bedingungen für Beschäftigte an den Uni-Kliniken im Land (von links): Elli Zimmermann, Marina Schäfer, Lena Mayr (alle UKT), Benjamin Stein und Madeleine Glaser (beide ver.di), sowie Florian Kriegel (UKT). Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.