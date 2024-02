Tübinger Uhlandbad an zwei Tagen nochmals geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nochmals Nachuntersuchungen am Boden des Schwimmbeckens des Uhlandbads am 1. und 2. März. Die ersten kurzfristig provisorischen Reparaturarbeiten am Boden des Schwimmbeckens im Uhlandbad konnten in den vergangenen Tagen erfolgreich ausgeführt werden. Nun sind weitere speziellere Untersuchungen des Bodens im Schwimmbecken notwendig, um die auch in diesem Jahr wieder anstehende Revisionsphase präziser planen zu können.

Diese Untersuchungen konnten im Zuge der kurzfristigen Reparaturarbeiten nicht parallel erfolgen und werden deshalb nun am 1. und 2. März nachgeholt. Die Stadtwerke Tübingen schließen deshalb das Uhlandbad noch einmal an diesen beiden Tagen. Das Wasser wird bereits am Vortag abends abgelassen. (eg)