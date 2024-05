Der Reparatur-Treff im Werkstadthaus in der Tübinger Aixer Straße ist ein Volltreffer. Stets am letzten Mittwoch eines Monats geöffnet, warten 70 Reparateure, vorwiegend Männer, auf Menschen, die ihre defekten Geräte vorbei bringen. Diesen Mittwoch war besonders viel los: Der Reparatur-Treff fand zum hundertsten Mal statt.

Jakob Schenk reparierte die Nähmaschine von Robert und Karin Mauser (rechts daneben). Foto: Michael Sturm Jakob Schenk reparierte die Nähmaschine von Robert und Karin Mauser (rechts daneben). Foto: Michael Sturm

