Mehrere Zeugen belasten den Angeklagten vor Gericht schwer, der beim Tübinger Europaplatz in drei Fällen Männer mit Pfefferspray überfallen haben soll. In einem Fall wackelt allerdings die Anklage.

Tübinger Landgericht verhandelt drei Überfälle, bei denen der Täter Pfefferspray benutzte. Dem Angeklagtem droht eine hohe Strafe. Foto: Arne Dedert/dpa Tübinger Landgericht verhandelt drei Überfälle, bei denen der Täter Pfefferspray benutzte. Dem Angeklagtem droht eine hohe Strafe. Foto: Arne Dedert/dpa

