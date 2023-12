Walkmühle, Schwimmbad, Kino, vegetarisches Restaurant und Tanzcafé, dann 1944 von einer Luftmine schwer in Mitleidenschaft gezogen: Vom Neckartor, dem Portal zur Altstadt, das heute so schmuck aussieht, gibt’s viel zu erzählen (links). Der Hermann-Löns-Brunnen (rechts) ist eines der beschriebenen Kleindenkmale im Schönbuch. FOTOS: HONNER/SCHUMACHER Walkmühle, Schwimmbad, Kino, vegetarisches Restaurant und Tanzcafé, dann 1944 von einer Luftmine schwer in Mitleidenschaft gezogen: Vom Neckartor, dem Portal zur Altstadt, das heute so schmuck aussieht, gibt’s viel zu erzählen (links). Der Hermann-Löns-Brunnen (rechts) ist eines der beschriebenen Kleindenkmale im Schönbuch. FOTOS: HONNER/SCHUMACHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.