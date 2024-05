Auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn an der Tübinger Europastraße befindet sich neuerdings eine Anlage zur Gewinnung ökologischen Stroms: Sie erzeugt Wasserstoff, wandelt diesen in Strom um und speist diesen durch eine neu entwickelte Schnittstelle in die Oberleitung ein. Eine weitere Komponente dieser Anlage ist ein ebenfalls neu entwickelter Stromspeicher. Dieses Pionier-Projekt stellten Verantwortliche der DB der Öffentlichkeit vor.

Andreas Hoffknecht (rechts) und Lennart Fink von der DB stellten die neue Anlage auf dem Tübinger DB-Gelände vor. Foto: Michael Sturm Andreas Hoffknecht (rechts) und Lennart Fink von der DB stellten die neue Anlage auf dem Tübinger DB-Gelände vor. Foto: Michael Sturm

