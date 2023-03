Auch der Appell von Dutzend Bürgermeistern aus drei Landkreisen auf dem Marktplatz hat nichts gebracht. Die Tübinger Bürger haben die Innenstadtstrecke abgelehnt. Dadurch sei eine neue Situation entstanden, findet eine Mehrheit des Gemeinderats. Foto: Joachim Kreibich Auch der Appell von Dutzend Bürgermeistern aus drei Landkreisen auf dem Marktplatz hat nichts gebracht. Die Tübinger Bürger haben die Innenstadtstrecke abgelehnt. Dadurch sei eine neue Situation entstanden, findet eine Mehrheit des Gemeinderats. Foto: Joachim Kreibich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.