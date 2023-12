Alle zehn Jahre bekommt der Mössinger Forst eine neue Einrichtung. Das heißt: Die zuständigen Forstbeamten legen gemeinsam mit dem Gemeinderat fest, welche Art von Bepflanzung in den darauffolgenden zehn Jahren erfolgen wird. Das war in der Gemeinderatssitzung einstimmig der Fall. Die 2023 fällige Forsteinrichtung bis 2033 wurde zuletzt allerdings erheblich erschwert: Die Sturmschäden vom 24. August brachten vieles durcheinander.

Beim Waldumgang im Oktober gab Revierförster Joachim Kern (rechts) einen Überblick über die Schäden durch den Sturm im August. Foto: Archivbild: Michael Sturm Beim Waldumgang im Oktober gab Revierförster Joachim Kern (rechts) einen Überblick über die Schäden durch den Sturm im August. Foto: Archivbild: Michael Sturm

