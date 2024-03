Bürgerehrung 2024: Von links OB Michael Bulander, Gerda Bense, Jürgen Beyer, Walter Bajcar, Eberhard Bazlen, Karin Schmidt, Gabriele Stoll, Brigitte Lobert, Barbara Schott, Rolf Greiner und Gerhard Jockenhöfer. FOTO: MEYER Bürgerehrung 2024: Von links OB Michael Bulander, Gerda Bense, Jürgen Beyer, Walter Bajcar, Eberhard Bazlen, Karin Schmidt, Gabriele Stoll, Brigitte Lobert, Barbara Schott, Rolf Greiner und Gerhard Jockenhöfer. FOTO: MEYER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.