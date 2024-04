Stichwahl entscheidet am heutigen Sonntag über OB in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG: Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) tritt am Sonntag bei einer Stichwahl gegen den Arzt Klaus Weber (parteilos) an. Neher hatte am 17. März bei den Oberbürgermeisterwahlen die absolute Mehrheit knapp verpasst und nach dem amtlichen Endergebnis 49,92 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Weber kam als Zweitplatzierter den Angaben zufolge auf 25,81 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,39 Prozent. In Rottenburg ist Neher seit dem 16. Juni 2008 Oberbürgermeister. Es gibt rund 33 700 Wahlberechtigte. (dpa)