Links des Hohlweges soll eine der beiden Asylunterkünfte in den Garten der Belsener Brühlstraße gebaut werden. Der alte Kindergarten vorne rechts wird laut Planung abgerissen, dahinter kommt das zweite Gebäude hin. FOTO: MEYER Links des Hohlweges soll eine der beiden Asylunterkünfte in den Garten der Belsener Brühlstraße gebaut werden. Der alte Kindergarten vorne rechts wird laut Planung abgerissen, dahinter kommt das zweite Gebäude hin. FOTO: MEYER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.