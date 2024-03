Im Rahmen ihres Bürgerempfangs in der Richard-Wolf-Halle ehrte die Gemeinde Kirchentellinsfurt Sportler aus dem Ort, die im Jahr 2023 besonders erfolgreich waren. Darunter waren Einzelsportler, die sich auf Verbands- und Landesebene Titel geholt hatten. Dazu kam ein Weltmeister. Außerdem wurden Mannschaften geehrt, die den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse geschafft hatten.

Herausragende sportliche Leistungen lieferten (vorne von links) Bogenschützin Elizabeth Neudorfer, Schwimmerin Mara Bongers, sowie (hinten von links), Harald Stiehle, Christa Bewersdorff (beide Halbmarathon) und Stacking-Weltrekordler Hans-Jörg Faißt. Foto: Michael Sturm Herausragende sportliche Leistungen lieferten (vorne von links) Bogenschützin Elizabeth Neudorfer, Schwimmerin Mara Bongers, sowie (hinten von links), Harald Stiehle, Christa Bewersdorff (beide Halbmarathon) und Stacking-Weltrekordler Hans-Jörg Faißt. Foto: Michael Sturm

