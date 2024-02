Im Prozess um die Tötung einer jungen Frau in Mössingen im Juni 2023 hielten am Montag Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Schwurgerichtskammer will am kommenden Freitag, 16. Februar, ein Urteil verkünden.

Foto: Frank Rumpenhorst

