Neues Leben für das alte Rathaus in Gomaringen: Die Mittagsbetreuung der Werkrealschule zieht in das Erdgeschoss. Die Räume sind frisch gestrichen und renoviert. Nach Ostern geht es los.

Räume im alten Rathaus werden künftig von der Schule genutzt. Foto: Philipp Förder Räume im alten Rathaus werden künftig von der Schule genutzt. Foto: Philipp Förder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.