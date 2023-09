In Mössingen läuft die einzige Obstannahmestelle auf dem Freibadgelände bereits im Hochbetrieb. In Stockach startet die »Steinlachtäler«-Sammlung am Samstag, 23. September

Obstanlieferung in Mössingen: Äpfel aus den Streuobstwiesen werden auf die Waage gekippt und später zu Saft verarbeitete. Foto: Jürgen Meyer Obstanlieferung in Mössingen: Äpfel aus den Streuobstwiesen werden auf die Waage gekippt und später zu Saft verarbeitete. Foto: Jürgen Meyer

