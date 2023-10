Rottenburger ist bester deutscher Nachwuchs-Sportholzfäller

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Der Rottenburger Tim Anthofer steht auf dem Siegertreppchen ganz oben. Bei der Stihl Timbersports Deutschen Meisterschaft 2023 hat er den ersten Platz bei den Talenten unter 25 Jahren erreicht. Sportlerinnen und Sportler der Königsklasse im Sportholzfällen präsentierten sich am Seaside Beach Baldeney in Essen. Die Meistertitel bei den Nachwuchstalenten gingen erstmalig an Alrun Uebing aus Moschheim und Tim Anthofer aus Rottenburg.

Drei Tagesbestzeiten unterstrichen die gute Form des Rottenburgers. Für den 24-Jährigen war es der erste Sieg bei einer Deutschen Meisterschaft: »Es war ein durchwachsener Start, aber danach wurde es besser. An der Single Buck lief es heute nicht gut für mich. Man hat immer Dinge zu verbessern. Auf jeden Fall bin ich mit dem ersten Platz am Ende sehr glücklich«, blieb Tim Anthofer nach dem Sieg gewohnt analytisch. (gea)