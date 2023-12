Im neuen Therapiezentrum der Tübinger BG-Klinik übergab der Rotary Club Reutlingen-Tübingen-Süd eine 10.000-Euro-Spende an die Stiftung »Mitten im Leben«. Die Stiftung unterstützt Menschen, die durch Unfall oder Krankheit in soziale Not geraten sind. Bei der Spendenübergabe war auch die Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz dabei.

10.000-Euro-Spende für die Stiftung »Mitten im Leben« - von links: Sabine Goetz, Thomas Müller (Präsident Rotary Club), Andreas Badke (Chefarzt in der BG-Klinik), Andreas Braun, Annette Widmann-Mauz, sowie Georg Maier. Letztere beide gehören auch dem Kuratorium der Stiftung an. Foto: Michael Sturm 10.000-Euro-Spende für die Stiftung »Mitten im Leben« - von links: Sabine Goetz, Thomas Müller (Präsident Rotary Club), Andreas Badke (Chefarzt in der BG-Klinik), Andreas Braun, Annette Widmann-Mauz, sowie Georg Maier. Letztere beide gehören auch dem Kuratorium der Stiftung an. Foto: Michael Sturm

