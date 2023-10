Bald ist Karla Pollmann ein Jahr im Amt – die erste Frau an der Spitze seit Gründung der Universität Tübingen 1477. Die Hochschule gehört seit 2012 dem Kreis der elf Elite-Unis in Deutschland an. Gelingt es, sie weiter auf Erfolgskurs zu halten? Worauf wird es ankommen? Wenn sich das Augenmerk so stark auf die Forschung richtet, gerät dann die Lehre zwangsläufig ein wenig aus dem Blick? Und wie steuert man eine Uni mit 28.000 Studierenden und 7.900 Beschäftigten?

Tübingen gleichauf mit den »Mega-Hochschulen« in Berlin und München: Rektorin Karla Pollmann weiß, dass von allen Seiten viel von ihr erwartet wird. FOTO: REISNER Tübingen gleichauf mit den »Mega-Hochschulen« in Berlin und München: Rektorin Karla Pollmann weiß, dass von allen Seiten viel von ihr erwartet wird. FOTO: REISNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.