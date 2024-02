Der Tübinger Gemeinderat hat den Haushalt für 2024 mit großer Mehrheit verabschiedet. Oberbürgermeister Boris Palmer wertete die Einmütigkeit als »starkes Signal für das Funktionieren der kommunalen Demokratie«. Gleichzeitig warnte er das Regierungspräsidium Tübingen vor nicht angemessener Kritik. Die Aufsichtsbehörde hat das letzte Wort und dem OB wohl bereits angekündigt, den Haushalt in dieser Form abzulehnen. Dann aber wäre laut Palmer die »kommunale Haushaltshoheit in Gefahr«.

Boris Palmer (parteilos), Tübingens Oberbürgermeister spricht. Foto: Silas Stein/DPA Boris Palmer (parteilos), Tübingens Oberbürgermeister spricht. Foto: Silas Stein/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.