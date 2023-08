Aktuell Prozess

Ofterdinger Briefdieb bekommt Bewährung

Ein 33 Jahre alter früherer Briefzusteller musste sich am Donnerstag vor dem Tübinger Amtsgericht verantworten. Dem gebürtigen Schotten wurde zur Last gelegt, das Postgeheimnis in 252 Fällen verletzt zu haben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann vor allem Sendungen öffnete, in denen er Geld vermutete. In 34 Fällen fand er Summen zwischen 10 und 100 Euro, teils in bar, teils in Form von Gutscheinen. Insgesamt erbeutete der Mann 1440 Euro.