Sechs Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Ofterdingen stellten ihre Positionen und Programme in der Burghofhalle vor.

Sie wollen Rathauschef werden: Desiree Sallwey (links), Simon Wagner, Jan Bartholomä, Thomas Michael Wiech, Anette Buess und Wolfgang Hirschfeld. Foto: Nadine Nowara Sie wollen Rathauschef werden: Desiree Sallwey (links), Simon Wagner, Jan Bartholomä, Thomas Michael Wiech, Anette Buess und Wolfgang Hirschfeld. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.