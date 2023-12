Noch wenige Tage, bis der Tübinger Weihnachtsmarkt öffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Glühwein und Geschenke, Mandeln und Maroni: Am dritten Adventswochenende, vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Dezember lädt die Stadt Tübingen traditionell zum Weihnachtsmarkt ein. Die Mischung aus über 100 Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Schulen, Privatpersonen und gewerblichen Anbietern sowie die Atmosphäre der festlich geschmückten Tübinger Altstadt sichern dem Weihnachtsmarkt eine große Anhängerschaft weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Der Tübinger Weihnachtsmarkt findet von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Über 300 Marktstände schlängeln sich an allen drei Tagen von der Neckargasse über den Holzmarkt, die Marktgasse, den Marktplatz, Kornhausstraße, Krumme Brücke, Neue Straße, Metzgergasse, Markt am Nonnenhaus, Nonnengasse und Hafengasse. Am Samstag und Sonntag kommen noch die Schmiedtorstraße und der Kelternplatz hinzu.

Zum Verkauf stehen unter anderem handgeschnitzte Weihnachtskrippen, Holzarbeiten, Basteleien aus Papier und selbst gefertigter Schmuck. Hinzu kommen Gestricktes, Geschreinertes und Getöpfertes sowie Weihnachtsdekorationen jeglicher Art. Für das leibliche Wohl sorgen wieder rund 70 Vereine und gemeinnützige Organisationen.

Viel Programm geplant

Die Platzkonzerte des Tübinger Saxophon-Ensembles finden am Samstag und am Sonntag um 13 Uhr in der Metzgergasse statt. Am Sonntag um 17 Uhr singt der Weingärtner-Liederkranz mit seinem Chor »Prresto« auf dem Marktplatz. Das Kindertheater »Rote Nase« spielt am Sonntag um 14 Uhr und um 16 Uhr das Mitmach-Theaterstück »Der Clownachtsmann« auf der Event-Bühne am Marktplatz. Auf dem Marktplatz steht ein Kinderkarussell, ein weiteres dreht seine Runden am Nonnenhaus.

Am Freitag, 15. Dezember, verwandelt die Tübinger Firma »Bewegte Bilder« den Haagtorplatz wieder in ein Winternachtskino: Um 19 Uhr läuft die Komödie »Manche mögens heiß« mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Der Eintritt ist frei. Glühwein, Kinderpunsch und die traditionelle Feuerzangenbowle aus dem 400-Liter-Kessel stehen zum Verkauf.

Dieses Jahr ohne »Feuerzangenbowle«

Die Komödie von Billy Wilder löst in diesem Jahr den Film »Die Feuerzangenbowle« aus dem Jahr 1944 ab. Für diesen Wechsel entschieden sich »Bewegte Bilder« und die Stadtverwaltung angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten und des Umstands, dass »Die Feuerzangenbowle« in der Zeit des Nationalsozialismus als Durchhaltepropaganda entstanden war.

Der TüBus ist zum Weihnachtsmarkt preisgünstig: Das Sondertagesticket für bis zu fünf Personen kostet 7,90 Euro pro Tag. Samstags ist das Busfahren in Tübingen auf allen TüBus-Linien umsonst. Der Wochenmarkt am Freitag endet auf dem Marktplatz bereits um 12.30 Uhr und entfällt auf dem Holzmarkt. Am Samstag findet der Tübinger Wochenmarkt zu den üblichen Zeiten bei der Jakobuskirche statt. (eg)

www.tuebingen.de/weihnachtsmarkt