Das Dußlinger Gewerbegebiet Untere Breite wächst. Nun möchte dort die Firma SolarInvert bauen. Der Geschäftsführer Tobias Schwartz, der in Mössingen wohnt, stellte dem Dußlinger Gemeinderat während dessen Sitzung vor, was der Firma vorschwebt: ein Verwaltungsgebäude mit Restaurant und Tiefgarage. Ein paar Hürden gibt es noch.

Auf der linken Seite, zwischen den Baukränen und dem nächsten, weißen Gebäude soll das Technologie- und Kompetenzzentrum entstehen. Foto: Michael Sturm Auf der linken Seite, zwischen den Baukränen und dem nächsten, weißen Gebäude soll das Technologie- und Kompetenzzentrum entstehen. Foto: Michael Sturm

