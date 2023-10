Weniger Schmerzen, kürzerer Aufenthalt, weniger Infektionen. Patienten erholen sich schneller und finden leichter zurück in den Alltag. André Mihaljevic nutzt die Vorteile der modernen Technik. FOTO: KREIBICH Weniger Schmerzen, kürzerer Aufenthalt, weniger Infektionen. Patienten erholen sich schneller und finden leichter zurück in den Alltag. André Mihaljevic nutzt die Vorteile der modernen Technik. FOTO: KREIBICH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.