Beim heftigen Unwetter in Reutlingen und der Region wurden unzählige Vögel verletzt. Diese wurden und werden von engagierten Findern ins Mössinger Vogelschutzzentrum gebracht. Dort ist die Lage so dramatisch, dass jetzt ein Aufnahmestopp verhängt wird.

Junge Störche werden im Vogelschutzzentrum in Mössingen aufgepäppelt. Foto: Daniel Schmidt-Rothmund/Nabu Junge Störche werden im Vogelschutzzentrum in Mössingen aufgepäppelt. Foto: Daniel Schmidt-Rothmund/Nabu

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.