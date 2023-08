Bei der Palmer-Unterstützung waren beide uneins. Doch in der Kommunalpolitik wollen sie weiter eine Fraktion bilden und gehen nicht mit getrennten Listen an den Start.

Vor der Wiederwahl von Boris Palmer gab's Meinungsverschiedenheiten. Doch gemeinsam trete man für ein soziales und ökologisches Tübingen ein.

