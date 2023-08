Nach einem Familienstreit stach ein 55-jähriger, psychisch kranker Ofterdinger auf einen Polizeibeamten ein. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern die Unterbringung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wird das Gericht am Mittwoch diesen Forderungen folgen?

Tübinger Landgericht verhandelt einen versuchten Totschlag an einem Polizeibeamten. Foto: Arne Dedert/dpa Tübinger Landgericht verhandelt einen versuchten Totschlag an einem Polizeibeamten. Foto: Arne Dedert/dpa

