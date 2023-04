Am Samstag wurde Wolfgang Wuttke vom Musikverein Kusterdingen zum »Ehren-Arrangeur« ernannt und mit einer »Goldenen Schallplatte« ausgezeichnet. Hier umringen ihn die für »runde« Vereinsjubiläen Geehrten (von links): Andreas Sautter, Sarah Brenner, Susanne Schönle (40 Jahre im Verein), Wuttke, Detlef Sander (50 Jahre im Verein), Anja Weyhing und Nina Rabe. FOTO: STURM Am Samstag wurde Wolfgang Wuttke vom Musikverein Kusterdingen zum »Ehren-Arrangeur« ernannt und mit einer »Goldenen Schallplatte« ausgezeichnet. Hier umringen ihn die für »runde« Vereinsjubiläen Geehrten (von links): Andreas Sautter, Sarah Brenner, Susanne Schönle (40 Jahre im Verein), Wuttke, Detlef Sander (50 Jahre im Verein), Anja Weyhing und Nina Rabe. FOTO: STURM

