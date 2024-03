Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander begrüßte am Dienstag rund 60 Gäste in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums: Sie hörten das Konzert der Preisträger, Absolventen der Jugendmusikschule Steinlach, die sich im Wettbewerb »Jugend musiziert« für den Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert haben. Gestern spielten sie ein weiteres Vorbereitungskonzert an selber Stelle.

Sie nehmen für die Jugendmusikschule Steinlach am Wettbewerb »Jugend musiziert« teil (vorne von links): Amélie Zhu, Elena Fink, Sarah Engel, Ronja Schreibauer, Hannah Marie Kachel und Jonathan Lörcher. Hinten von links: Maximilian Hasel, Annette Hägele, Lucia Schreibauer und Dorothea Hägele. Foto: Michael Sturm

