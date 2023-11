Monatsparkticket für die Tübinger Nordstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wer in einem der neuen Bewohnerparkgebiete 31 bis 34 in der Tübinger Nordstadt arbeitet oder dort regelmäßig parkt, kann ab sofort ein Monatsparkticket für 50 Euro kaufen. Das Ticket ist ausschließlich über die Webseite der Stadtverwaltung Tübingen erhältlich. Dort gibt es auch eine Übersicht über die Bewohnerparkgebiete. Das Monatsticket muss selbst ausgedruckt und sofort online bezahlt werden. »Die Stadtverwaltung Tübingen hat das neue Angebot schnell und digital auf den Weg gebracht«, freut sich Oberbürgermeister Boris Palmer. Bei der Festlegung des Preises für das Monatsticket hat sich die Stadtverwaltung an den Gebühren für die Parkhäuser im Norden orientiert. (a)

www.tuebingen.de/parkgebuehren