Ohne Blutwerte geht nichts an der Tübinger Uniklinik. Das Labor arbeitet deshalb Tag und Nacht, um die dringend benötigten Ergebnisse schnellstmöglich zu liefern. Jetzt wurde eine der modernsten Laborstraßen in Deutschland eröffnet. Was es damit auf sich hat, erklärt Prof. Dr. Andreas Peters vor Ort.

Prof. Dr. Andreas Peters im Zentrallabor der Uniklinik Tübingen Foto: Irmgard Walderich Prof. Dr. Andreas Peters im Zentrallabor der Uniklinik Tübingen Foto: Irmgard Walderich

