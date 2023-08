Modemarke Marc Cain feiert Firmenjubiläum mit Promis in Bodelshausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Auf der Gästeliste stehen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (47) und Topmodel Karolina Kurkova (39): Mit prominenten Gästen feiert das Modelabel Marc Cain am Donnerstag, 31. August, seinen 50. Geburtstag. Mit einer großen Fashionshow soll das Firmenjubiläum am Stammsitz in Bodelshausen zelebriert werden. Zu der Laufstegshow sind unter anderen auch TV-Moderatorin Frauke Ludowig (59) und ihre Tochter Nele geladen.

Das 1973 in Italien gegründete und schon lang in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen hat seine Ursprünge im Strickbereich. Heute gehört Marc Cain zu den bekanntesten deutschen Labels und produziert im Luxus-Bereich. Um seine Nachfolge zu sichern hatte Marc-Cain-Gründer Helmut Schlotterer im Juli bekanntgegeben, dass er seine Unternehmensanteile an eine Mitarbeiterstiftung übergibt. Damit lege er sein Lebenswerk in die Hände seiner Mitarbeiter, hatte das Unternehmen geschrieben. Schlotterer und seine Frauen hätten keine Kinder. (dpa)