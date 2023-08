Wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in größerer Menge wurde gestern am Tübinger Landgericht ein 34-jähriger Mann zu fünf Jahren und zehn Monaten Haftstrafe verurteilt. Foto: Norbert Leister Wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in größerer Menge wurde gestern am Tübinger Landgericht ein 34-jähriger Mann zu fünf Jahren und zehn Monaten Haftstrafe verurteilt. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.