Im Dezember verurteilte das Tübinger Landgericht sechs gebürtige Syrer zu Haftstrafen. Sie hatten einen Landsmann zum Tübinger Anlagensee gelockt, den Mann dort überfallen und schwer misshandelt. Ein weiterer Tatbeteiligter war zur Zeit des Verfahrens nicht auffindbar. Inzwischen wurde er aus Frankreich nach Deutschland überstellt. Am Donnerstag musste er sich in Tübingen vor dem Landgericht verantworten.

Die Tat geschah an einer dunklen Stelle am Tübinger Anlagensee. Foto: Lenschow Arnfried Die Tat geschah an einer dunklen Stelle am Tübinger Anlagensee. Foto: Lenschow Arnfried

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.